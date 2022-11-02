Совфед избрал сенатора от Московской области Двойных новым главой аграрного комитета

Прежний глава комитета Алексей Майоров был освобожден от должности и решением палаты избран первым заместителем председателя аграрного комитета

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду избрал новым председателем комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сенатора от Московской области Александра Двойных.

Как сказал на пленарном заседании первый зампред аграрного комитета Сергей Герасимов, ранее комитет "на своем заседании избрал Двойных председателем".

По словам спикера СФ Валентины Матвиенко, несмотря на молодость - Двойных 1984 года рождения - он "прошел хорошую школу", в том числе был депутатом Мособлдумы. "Надеемся, что вы будете очень эффективно работать", - сказала она, обращаясь к новому руководителю комитета.

Двойных был наделен полномочиями сенатора в сентябре 2021 года. Является представителем от законодательного органа государственной власти Московской области, был членом комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Прежний глава комитета Алексей Майоров был освобожден от должности и решением палаты избран первым заместителем председателя аграрного комитета. Представитель Калмыкии является сенатором с июля 2011 года, с октября 2018 года возглавлял комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. До этого занимал должность первого зампреда комитета по экономической политике.