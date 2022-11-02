МИД РФ: антироссийские настроения в некоторых странах подогреваются их верхушкой

Российская диаспора по всему миру столкнулась с серьезными вызовами, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Руденко

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Антироссийские настроения в ряде стран подогреваются непосредственно их верхушкой, и говорить о скором конце этого явления пока преждевременно. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в среду на конференции "Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызов времени".

"Российской диаспоре по всему миру пришлось столкнуться с весьма серьезными вызовами, проблемами, среди них и русофобия, и антироссийские настроения, и мы видим, что они усиленно подогреваются в некоторых странах именно верхушкой. К сожалению, наверное, говорить о том, что это скоро закончится, пока преждевременно", - сказал он.

В этой связи Руденко отметил, что России нужно будет серьезно готовиться к тому, чтобы пережить этот непростой период.