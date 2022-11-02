Кадыров освободил Алаудинова от должности секретаря Совбеза Чечни

При этом Апты Алаудинов продолжает занимать должности помощника главы региона по силовому блоку и командира спецподразделения "Ахмат", который участвует в спецоперации

ГРОЗНЫЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров освободил командира спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинова от должности секретаря Совета экономической и общественной безопасности ЧР. Соответствующий указ опубликован на сайте главы региона.

"Освободить Алаудинова Апты Ароновича от занимаемой должности секретаря Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики по собственной инициативе с 31 октября 2022 года", - говорится в сообщении.

При этом Алаудинов продолжает занимать должности помощника главы республики по силовому блоку и командира спецподразделения "Ахмат", который принимает участие в специальной военной операции.