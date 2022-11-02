В МИД РФ призвали серьезно подойти к идеям России по безопасности Корейского полуострова

По словам замглавы ведомства Андрея Руденко, в министерстве считают, что "вопросы, связанные с корейской ядерной программой, с ядерным вопросом на повестке полуострова должны решаться коллегиально"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия считает, что для других стран настало время максимально серьезно подойти к ее предложениям по безопасности на Корейском полуострове. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы считаем, что все эти вопросы, связанные с корейской ядерной программой, с ядерным вопросом на повестке полуострова должны решаться коллегиально, с участием всех стран в Совете Безопасности и тех участников, которые в это вовлечены, в том числе Россией и Китаем. У нас есть свои предложения, в этой части мы считаем, что настало время подойти к ним максимально серьезно", - сказал он.

Ранее южнокорейская сторона сообщила о многократных запусках ракет военными КНДР, в том числе противовоздушных. Отмечалось, что также КНДР провела артиллерийский обстрел по условным целям в буферной зоне в Японском море, было выпущено около 100 снарядов. При этом одна из баллистических ракет малой дальности КНДР была направлена в сторону южнокорейского острова Уллындо, она упала вблизи южнокорейских территориальных вод к югу от северной разграничительной линии, которую Сеул считает фактической границей. На острове была объявлена воздушная тревога впервые за почти шесть лет. В ответ на пуски южнокорейские самолеты запустили три ракеты "воздух - земля" в море к северу от северной разграничительной линии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Корейском полуострове напряженная, Кремль призывает стороны к спокойствию, чтобы избежать эскалации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон и Сеул начали самые масштабные в истории военные учения на Корейском полуострове, именно поэтому ситуация на полуострове обострилась.