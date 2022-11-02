В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется

ЛУГАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в среду сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 16:50 [время совпадает с мск] населенного пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, украинские войска выпустили по городу две ракеты, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.