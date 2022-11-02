Путин заявил, что Севастополь получает необходимую федеральную поддержку

По словам президента, "город развивается в рамках тех планов, которые утверждены"

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым позитивно оценил темпы развития города.

Глава государства предложил начать встречу с традиционных вопросов социально-экономического развития. "В целом город развивается в рамках тех планов, которые утверждены, о которых мы договаривались раньше. Севастополь получает в полном объеме всю необходимую помощь и поддержку в рамках соответствующих программ из федерального центра, из федерального бюджета", - отметил Путин.

"Я знаю, что и вы, и ваша команда активно работает над реализацией всех этих планов и над повышением собственных возможностей, доходов бюджета, возрождения экономики, инфраструктуры, социальной сферы", - обратил внимание президент.