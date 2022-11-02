Дипломат РФ: беженцы из Донбасса прибыли в Россию добровольно, спасаясь от властей Украины

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин отметил, что "украинский кризис перешел в горячую фазу прежде всего из-за нежелания киевских властей, подбадриваемых западными покровителями, выполнять минские договоренности"

ООН, 2 ноября. /ТАСС/. Беженцы из Донбасса прибыли в Россию добровольно, спасая свою жизнь и жизнь своих близких от украинских властей. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Украинский кризис перешел в горячую фазу прежде всего из-за нежелания киевских властей, подбадриваемых западными покровителями, выполнять минские договоренности, - сказал Кузьмин. - За восемь лет непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ мирных городов Донбасса привели к массовому исходу жителей этих территорий в Россию. Этот процесс ускорился после того, как накануне специальной военной операции киевский режим резко интенсифицировал обстрелы Донбасса".

"На территории России нашли убежище более 4,5 млн человек, в том числе 608 тыс. детей. Все эти люди выехали в нашу страну добровольно, спасая свою жизнь и жизнь своих близких от киевского режима, - отметил дипломат. - Российская сторона прилагает все усилия по приему и размещению указанных лиц, а также оказанию им всесторонней помощи".

По словам зампостпреда РФ, сотрудники представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Москве регулярно посещают центры временного размещения вынужденных переселенцев в различных российских регионах и отмечают эффективность проводимой работы по обеспечению достойных условий пребывания указанных лиц. "Россия продолжит оказывать управлению всестороннюю поддержку", - заявил он.