Очередное заседание московского формата по Афганистану пройдет в середине ноября

По словам спецпредставителя президента РФ по Афганистану, Россия сосредоточится на этом формате, так как опыт переговоров с США показал, что "заокеанские коллеги используют их для продвижения собственных узкокорыстных целей сохранения доминирования, противоречащего интересам регионалов"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. РФ сосредоточится на работе в московском формате по Афганистану, очередное заседание планируется в середине ноября. Об этом говорится в статье спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова, опубликованной в среду в "Независимой газете".

"Намерены сосредоточиться на работе в рамках московского формата (Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), очередное заседание которого планируется к проведению в Москве в середине ноября", - отметил Кабулов.

Дипломат пояснил, что РФ сосредоточится на этом формате, так как "опыт переговоров с американцами в различных многосторонних форматах, включая так называемую расширенную "тройку" (Россия, Китай, США, Пакистан), показал, что заокеанские коллеги используют их для продвижения собственных узкокорыстных целей сохранения доминирования, противоречащего интересам регионалов".

В рамках московского формата, по словам Кабулова, РФ внесла предложение о более камерном взаимодействии с участием России, Китая, Индии, Ирана и Пакистана. Дипломат уточнил, что действует также формат сотрудничества стран - соседей Афганистана с участием России. "Некоторые партнеры предлагают подумать над запуском консультаций спецпредставителей в формате Россия - Центральная Азия, что, безусловно, заслуживает поддержки", - полагает он.

Россия остается твердо убежденной в том, что основную долю ответственности по социально-экономическому восстановлению Афганистана обязаны взять на себя США и их соучастники в связи с доведением страны до нынешнего плачевного состояния, подчеркнул Кабулов. "Регионалы же, искренне заинтересованные в возрождении мирного, самостоятельного, нейтрального и самодостаточного государства, свободного от терроризма и наркопреступности, будут вносить собственный ответственный вклад в этот процесс", - заключил дипломат.