Постпред РФ в Вене: Иран и МАГАТЭ смогут решить вопросы по ядерной сделке путем диалога

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян ранее сообщил, что Тегеран в ближайшие дни направит делегацию в Вену для переговоров с МАГАТЭ

ВЕНА, 2 ноября. /ТАСС/. Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) смогут быстро урегулировать нерешенные вопросы по иранской ядерной программе путем делового диалога. Такое мнение выразил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Только что пожелал моим иранским коллегам провести продуктивные консультации с Секретариатом МАГАТЭ. Уверен, что нерешенные вопросы, касающиеся прежней ядерной программы Ирана, можно решить довольно быстро путем делового диалога", - написал он в Twitter.

Ранее в среду министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что Тегеран в ближайшие дни направит делегацию в Вену для переговоров с МАГАТЭ.

В настоящее время МАГАТЭ ведет расследование о происхождении частиц урана на трех незадекларированных ядерных объектах в Иране. Требование предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ на эти объекты стало одним из ключевых условий для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. 8 июня Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, осуждающую Тегеран за отказ предоставить информацию о происхождении ядерного материала, обнаруженного на этих объектах. За документ проголосовали 30 государств - членов совета, Россия и Китай голосовали против, а Индия, Ливия и Пакистан воздержались.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.