РФ вынесла на голосование в СБ ООН резолюцию о биолабораториях США на Украине

Она предусматривает создание комиссии Совбеза по расследованию деятельности американских биолабораторий на украинской территории

ООН, 2 ноября. /ТАСС/. Россия вынесла в среду на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции, предусматривающей создание комиссии Совбеза по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В документе предлагается, чтобы СБ ООН постановил "сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории, а также представить доклад Совету с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования государства - участников Конвенции в ходе ее Девятой обзорной конференции, запланированной в Женеве на 28 ноября - 16 декабря".