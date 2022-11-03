Постпред России в Вене сообщил о набирающих на Западе обороты тоталитарных движениях

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

По мнению Михаила Ульянова, в этом заключается причина квалификации всех "диссидентов как лиц, распространяющих "дезинформацию"

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что на Западе набирают обороты тоталитарные движения. Об этом он написал в четверг в Twitter.

"Провозглашая свободу слова, ЕС налагает санкции на российские СМИ, которые не следуют западным нарративам. Боится ли ЕС альтернативных взглядов?" - написало в среду в Twitter постоянное представительство России при ЕС.

"Однозначно боятся. Именно поэтому они квалифицируют всех диссидентов как лиц, распространяющих "дезинформацию". На Западе набирают силу тоталитарные тенденции", - написал в ответ на твит постпредства РФ Ульянов.