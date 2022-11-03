3 ноября, 01:34

Постпред России в Вене сообщил о набирающих на Западе обороты тоталитарных движениях

Постпред России в Вене сообщил о набирающих на Западе обороты тоталитарных движениях
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Михаил Метцель/ ТАСС

По мнению Михаила Ульянова, в этом заключается причина квалификации всех "диссидентов как лиц, распространяющих "дезинформацию"

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что на Западе набирают обороты тоталитарные движения. Об этом он написал в четверг в Twitter.

Читайте также
МИД РФ опубликовал список репрессий в отношении российских СМИ за рубежомЖурналисты ЕС сравнили блокировку российских СМИ с романом Оруэлла "1984"Постпредство РФ при ООН заявило об установлении Западом цензуры в своем медиапространстве

"Провозглашая свободу слова, ЕС налагает санкции на российские СМИ, которые не следуют западным нарративам. Боится ли ЕС альтернативных взглядов?" - написало в среду в Twitter постоянное представительство России при ЕС.

"Однозначно боятся. Именно поэтому они квалифицируют всех диссидентов как лиц, распространяющих "дезинформацию". На Западе набирают силу тоталитарные тенденции", - написал в ответ на твит постпредства РФ Ульянов. 

Теги:
РоссияУльянов, Михаил Иванович (дипломат)
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация