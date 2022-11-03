Володин заявил, что режим в Киеве ведет Украину к исчезновению

По словам спикера Госдумы, страна потеряла 54% населения с 2014 года

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению, с 2014 года страна потеряла почти 54% своего населения. Об этом заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения. Ее граждане для Вашингтона и Брюсселя - расходный материал: война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей. Киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что с 2014 года с Украины бежало более 10,5 млн человек, еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей "сделали свой выбор быть с Россией".

По его мнению, после госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет и стала колонией США. "Страна разворована, утрачен промышленный потенциал, тотальная коррупция. Интересы народа не учитываются", - добавил Володин.