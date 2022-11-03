Патрушев: Запад наращивает возможности для раскачивания обстановки в других странах

Западные страны разжигают сепаратизм и эскалацию конфликтов, отметил секретарь Совбеза РФ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Государства Запада постоянно наращивают инструменты для поддержки несистемной оппозиции, разжигания сепаратизма и эскалации конфликтов в других странах, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая в четверг на встрече с коллегами из стран СНГ.

По его оценке, с учетом этого одним из серьезных источников угроз на постсоветском пространстве является информационная сфера.

"Странами Запада постоянно наращивается применение всего комплекса имеющихся в их распоряжении гибридных инструментов, предназначенных для насаждения либеральных ценностей, финансирования несистемной оппозиции, разжигания межнациональной розни и сепаратистских настроений, эскалации межконфессиональных и этнических конфликтов, реализации сценариев цветных революций", - отметил Патрушев.

Их авангардом, продолжил он, по-прежнему являются подконтрольные Вашингтону неправительственные организации, СМИ и оппозиционные лидеры.