3 ноября, 06:26,
обновлено 3 ноября, 07:13

Патрушев: Запад наращивает возможности для раскачивания обстановки в других странах

Западные страны разжигают сепаратизм и эскалацию конфликтов, отметил секретарь Совбеза РФ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Государства Запада постоянно наращивают инструменты для поддержки несистемной оппозиции, разжигания сепаратизма и эскалации конфликтов в других странах, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая в четверг на встрече с коллегами из стран СНГ.

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По его оценке, с учетом этого одним из серьезных источников угроз на постсоветском пространстве является информационная сфера.

"Странами Запада постоянно наращивается применение всего комплекса имеющихся в их распоряжении гибридных инструментов, предназначенных для насаждения либеральных ценностей, финансирования несистемной оппозиции, разжигания межнациональной розни и сепаратистских настроений, эскалации межконфессиональных и этнических конфликтов, реализации сценариев цветных революций", - отметил Патрушев.

Их авангардом, продолжил он, по-прежнему являются подконтрольные Вашингтону неправительственные организации, СМИ и оппозиционные лидеры. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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