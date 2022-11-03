Патрушев уверен, что главными жертвами санкционной войны против РФ стали простые европейцы

Запад не желает искать приемлемые для всех пути диалога с Россией, вместо этого пытается ее изолировать, отметил секретарь Совета безопасности

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Главными жертвами антироссийских санкций стали страны Евросоюза и их граждане, считает секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

"Главными жертвами санкционной войны стали государства Евросоюза. Простые европейцы страдают от инфляции на товары первой необходимости, резкого роста цен на энергоресурсы и других социально-экономических проблем, что уже приводит к массовому недовольству", - сказал он в четверг на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ.

Патрушев напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что "западные элиты пытаются блокировать, подавить любые самостоятельные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои псевдоценности".

"Совершенно очевидно, что такая политика наносит ущерб и союзникам США и Англии", - подчеркнул секретарь СБ РФ.