Депутаты гордумы досрочно прекратили полномочия главы администрации Тулы Миляева

Дмитрий Миляев ранее подал в отставку

ТУЛА, 3 ноября. /ТАСС/. Тульская городская дума на внеочередном заседании досрочно прекратила полномочия главы администрации Дмитрия Миляева в связи с его назначением первым заместителем губернатора региона. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

"Депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий главы администрации муниципального образования город Тула Дмитрия Миляева в связи с отставкой по собственному желанию. <...> Решение принято единогласно", - говорится в сообщении.

Миляеву вручили почетный знак "За вклад в развитие города Тулы", добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин на оперативном совещании сообщил о ряде кадровых перестановок в облправительстве, в том числе о планируемом назначении Миляева на должность первого заместителя главы региона.

Миляев родился в 1975 году, окончил Тульский государственный педагогический университет, Московский государственный открытый педагогический университет. Работал на различных, в том числе руководящих, должностях на тульских предприятиях, в августе 2014 года возглавил Министерство сельского хозяйства Тульской области, затем стал заместителем председателя правительства региона. В сентябре 2019 года его назначили первым заместителем главы администрации Тулы, а в октябре по итогам конкурса депутаты гордумы избрали его на пост сити-менеджера.