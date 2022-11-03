Главой Пскова избрали Бориса Елкина

На этом посту он сменил Елену Полонскую

ПСКОВ, 3 ноября. /ТАСС/. Депутаты Псковской городской думы на очередной сессии избрали на должность главы Пскова Бориса Елкина, который ранее занимал должность главы администрации муниципалитета.

"Об избрании главы муниципального образования - главы города Пскова. По результатам тайного голосования <...> Псковская городская дума решила избрать на должность главы города Пскова Елина Бориса Андреевича", - говорится в тексте решения думы, которое разместил Елкин у себя в Telegram-канале.

По словам Елкина, первоочередной своей задачей на посту главы Пскова он считает улучшение качества жизни горожан "за счет повышения их комфорта, безопасности и социальной стабильности".

"За полтора года работы главой администрации города Пскова определил для себя основные направления, по которым необходимо принимать оперативные решения, держать руку на пульсе. Особое внимание стоит уделить долгосрочным планам развития города. Строительство школ, детских садов, спортивных объектов, реконструкция дорог и прокладка новых улиц. Многие из этих проектов уже реализуются благодаря поддержке губернатора Псковской области и федерального центра", - написал Елкин.

Система управления городом

Ранее Псковом управляли два должностных лица: глава администрации города, назначаемый по конкурсу депутатами городской Думы, а ее председатель, выбираемый из числа депутатов, являлся главой города и имел в основном представительские функции. Теперь глава Пскова избирается городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Он же и возглавляет местную администрацию.

Предыдущая глава города Пскова Елена Полонская досрочно сложила с себя полномочия на внеочередной сессии городской думы 26 апреля. Она подала в отставку после того, как получила предложение стать советником губернатора Псковской области по социальным вопросам.