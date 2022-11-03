3 ноября, 09:00,
обновлено 3 ноября, 09:35

Лавров сообщил, что передаст королю Иордании оценки Путина по международным вопросам

Лавров сообщил, что передаст королю Иордании оценки Путина по международным вопросам
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Работа ближневосточного "квартета" простаивает из-за саботажа со стороны США, отметил министр иностранных дел России

АММАН, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Амман сообщил, что передаст оценки российского президента Владимира Путина по ряду международных вопросов королю Иордании Абдалле II.

Глава МИД РФ назвал встречу с иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади "весьма и весьма полезной и своевременной" на пресс-конференции по ее итогам в четверг. "Нам также предстоит аудиенция у его величества короля после завершения этого мероприятия. И имею в виду передать его величеству специальные пожелания и оценки некоторых мировых проблем от президента Российской Федерации [Владимира] Путина", - сказал он.

США саботируют деятельность "квартета"

РФ и Иордания отметили контрпродуктивность попыток США саботировать деятельность ближневосточного "квартета" (Россия, США, ООН, Евросоюз), из-за чего работа формата простаивает. 

"Констатировали важность активизации усилий международного сообщества в интересах урегулирования арабо-израильского конфликта. Со своей стороны подчеркнули контрпродуктивность попыток Соединенных Штатов саботировать деятельность "квартета" международных посредников, который является уникальным, легитимным дипломатическим механизмом ближневосточного урегулирования, который был одобрен Советом Безопасности ООН и который сейчас в общем-то из-за позиции США, как говорится, простаивает", - сказал Лавров.

Глава дипведомства РФ также сообщил, что обсудил с иорданским коллегой ситуацию в Ираке. "Подтвердили с обеих сторон важность использования всеобъемлющего национального диалога для достижения широкого межарабского согласия по основным вопросам внутриполитической повестки дня на фоне сохраняющихся вызовов", - отметил Лавров.

Саммит Лиги арабских государств

Глава МИД Иордании проинформировал Россию об итогах саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Алжире, Москва приветствует принятые на нем решения. 

"Нам рассказали о том, как проходил саммит Лиги арабских государств, который закончился вчера в Алжире. Ознакомили наши иорданские друзья с решениями этого форума, которые мы приветствовали, и по большей части наши позиции совпадают или очень близки в отношении всех вопросов, которые затронуты в декларации саммита Лиги арабских государств", - сказал глава российского дипведомства. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичИорданияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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