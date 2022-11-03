Яровая: отказ США от расследования работы своих биолабораторий подтверждает их опасность

Вице-спикер Госдумы прокомментировала отказ Совбеза ООН принять проект резолюции России по созданию комиссии для расследования деятельности таких лабораторий

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. США, отказавшись от расследования деятельности своих биолабораторий и оказав давление на позицию других стран, подтвердили опасность своего военное-биологического проекта на Украине. Такое мнение в четверг высказала вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий США на территории Украины Ирина Яровая, комментируя отказ Совбеза ООН принять проект резолюции России по созданию комиссии для расследования деятельности таких биолабораторий.

"Отказ от расследования США и их давление на позицию других стран - это еще одно серьезное подтверждение опасности военно-биологического проекта США на Украине. Кроме того, это опасный сигнал для всего мира о скрытой военно-биологической угрозе, разрабатываемой и реализуемой Пентагоном", - приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы. Так, отметила вице-спикер, документ поддержали Россия и Китай, а против выступили "партнеры Киева - Великобритания, США и Франция", остальные страны воздержались. Яровая также напомнила, что исследования немецких ученых уже доказали лабораторное происхождение вируса COVID-19, что лишь подтверждает необходимость дальнейшего расследования работы биолабораторий США.

По словам депутата, в этой связи расследование, предложенное Россией, "возможно, позволило бы дать ответы на многие вопросы о потерях в экономике и необратимых потерях человеческих жизней, которые уже понес мир". Однако единственными странами, занимающими "честную и открытую" позицию о необходимости расследования, остаются Россия и Китай. "Уверена в том, что страны, воздержавшиеся при голосовании, - это те, кто открыт к диалогу и заинтересован в снятии секретных завес с экспериментов и военно-биологического внедрения США на территорию Украины и других стран. По линии групп дружбы российский парламент инициирует обсуждение этих вопросов", - подчеркнула Яровая.

Она также напомнила, что ранее Госдума и Совфед приняли обращение к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО). "Будем в преддверии IX обзорной конференции КБТО предлагать нашим коллегам обсуждение и выработку совместных решений по укреплению мер доверия и контроля для обеспечения равной и неделимой безопасности и предотвращения угроз и рисков подрыва режима КБТО", - добавила Яровая.