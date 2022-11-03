Лавров пригласил главу МИД Иордании посетить Москву

Приглашение глава российского дипведомства озвучил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров

АММАН, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил главу МИД Иордании Аймана Хусейна Абдаллу ас-Сафади посетить Москву с визитом в удобное для него время. Свое приглашение глава российского дипведомства озвучил в четверг на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иорданским коллегой.

"Считаю, что мы очень хорошо поговорили, и, пользуясь случаем, я пригласил господина министра нанести очередной визит в РФ в удобное для него время", - отметил Лавров.

В апреле текущего года ас-Сафади побывал в Москве в составе делегации контактной группы Лиги арабских государств (ЛАГ), а в августе прошлого года министр сопровождал короля Иордании Абдаллу II в ходе его рабочего визита в Россию.