В посольстве РФ ожидают, что генконсульство в Гродно откроется до конца года

Для начала функционирования дипмиссии "осталось завершить некоторые дипломатические и нормативные процедуры", сообщили в посольстве

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Гродно должно заработать до конца года. Об этом в четверг журналистам сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев.

"Мы исходим из того, что генеральное консульство в Гродно начнет свою работу до конца 2022 года", - сказал он.

"Как известно, принято важное политическое решение об открытии еще одного российского дипломатического загранучреждения в республике. Главами наших государств даны все необходимые поручения", - напомнил Маскалев.

Он пояснил, что для начала функционирования генконсульства "осталось завершить некоторые дипломатические и нормативные процедуры". "В этом направлении нами ведется активная работа", - добавил пресс-секретарь.

Ранее посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, встречаясь с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником, сообщил о принятии решения об открытии генконсульства в Гродно. В настоящее время в республике функционирует консульский отдел посольства РФ в Минске и генконсульство в Бресте.