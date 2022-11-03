В АП заявили, что решение о проведении СВО - непростое, но другого выбора у РФ не было

Замглавы Администрации президента России Магомедсалам Магомедов подчеркнул, что "это решение, которое абсолютно в своем большинстве поддерживает российский народ"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Решение о проведении СВО было непростым, но очень важным, у президента РФ Владимира Путина не было другого выбора с учетом существующих опасностей, заявил в четверг заместитель руководителя Администрации президента России Магомедсалам Магомедов, выступая на III Всероссийском форуме "Народы России".

"Открытая поддержка и распространение идеологии неонацизма, ускоренная милитаризация Украины, постоянные призывы к аннексии российских территорий, возрастающая угроза нашей национальной безопасности и стабильности не оставили президенту нашей страны, Владимиру Путину, другого выбора, кроме как провести специальную военную операцию. Это непростое, но очень важное решение, и, в первую очередь, во имя будущего нашей страны, наших детей и внуков", - сказал Магомедов.

Он подчеркнул, что "это решение, которое абсолютно в своем большинстве поддерживает российский народ".

Замглавы АП также назвал лозунг "Своих не бросаем" очень важной составляющей духовного характера. "[Он,] на самом деле, сидит глубоко в сердце каждого русского и представителя других этнических групп россиян. И готовность бороться за своих людей ведет к сплоченности общества. В этом всегда была огромная сила нашей страны, мы ее подтвердили и укрепили, и вот это самое главное", - резюмировал Магомедов.

Он констатировал, что Украина стала очередной жертвой геополитических амбиций Запада.

"Разыгранная в результате государственного переворота националистическая карта привела к расколу украинского общества. Агрессивная политика нынешнего руководства Украины, нацеленная на культурную и языковую дискриминацию, принудительную ассимиляцию русского народа, исключение его из числа коренных, игнорирование и слом исторически сложившегося многонационального содружества, привела к катастрофическим последствиям", - указал замглавы Администрации президента РФ.