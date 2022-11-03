Лавров: РФ и Иордания отметили необходимость реализации проектов по восстановлению Сирии

По словам главы российского МИД, особое внимание на переговорах с иорданским коллегой было уделено необходимости выполнения резолюции Совета Безопасности 2254

АММАН, 3 ноября. /ТАСС/. Москва и Амман выступают за необходимость реализации проектов раннего восстановления Сирии в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

"Отметили необходимость активизации международного содействия Дамаску с целью облегчения гуманитарной ситуации и реализации проектов раннего восстановления в соответствие с резолюцией Совета Безопасности, которая была принята в июле этого года и которая пока международными донорами мало принимается во внимание", - сказал Лавров.

По словам главы российского дипведомства, особое внимание на переговорах с иорданским коллегой было уделено необходимости выполнения резолюции Совета Безопасности 2254. "Мы подтвердили нашу общую позицию в поддержку единства суверенитета территориальной целостности сирийского государства. Подтвердили поддержку законного права сирийцев самостоятельно определять свое будущее с учетом интересов всех групп населения", - отметил он.

"Мы подчеркнули важность консолидации международных усилий в поддержку решения упомянутых проблем и в поддержку выполнения резолюции Совета Безопасности ООН, отметили особое значение различных многосторонних форматов, в частности, астанинского формата, в котором Иордания участвует в качестве наблюдателя. Мы ценим стремление наших иорданских друзей продвигать задачи содействия сирийскому урегулированию в рамках Лиги арабских государств, приветствуем такой настрой", - добавил глава МИД РФ.