В Запорожской области открылось региональное отделение "Единой России"

Секретарем регионального отделения по итогам тайного голосования была избрана исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" официально начало работать в Запорожской области. Общее собрание регионального представительства партии состоялось 3 ноября, передает корреспондент ТАСС.

Вице-спикер Госдумы, замсекретаря генсовета "Единой России" Анна Кузнецова напомнила, что партия работает на территории Запорожской области с первых дней СВО.

"Сейчас самое главное, что создается новый инструмент помощи - партия. Будут открыты общественные приемные, наши члены партии будут проводить приемы, общаться с людьми. Вопросов много. Сегодня опять были обстрелы, [несмотря на это] одновременно работают волонтеры, открываются реготделения "Молодой гвардии "Единой России". С первых дней, когда началась специальная военная операция, тонны гуманитарной помощи здесь были. Без лозунгов поехали люди, наши члены партии. Объединилось очень много людей", - сказала она.

Секретарем регионального отделения по итогам тайного голосования была избрана исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко. В состав президиума политического совета отделения вошел врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.