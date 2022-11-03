Посольство РФ в Польше заявит МИД страны протест из-за изъятия базы отдыха под Варшавой

В марте 2022 года лесничество, являющееся владельцем участка, уведомило посольство о расторжении договора аренды, который действует до декабря 2024 года

ВАРШАВА, 3 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Польше заявит министерству иностранных дел страны протест в связи с противоправным изъятием базы отдыха "Скубянка" под Варшавой. Об этом российское дипломатическое представительство сообщило корреспонденту ТАСС в четверг.

"Посольство заявит МИД Польши протест по поводу противоправных действий польских властей и государственного лесничества в отношении базы отдыха посольства", - указано в сообщении.

Как указали в диппредставительстве, "база отдыха посольства России в Польше "Скубянка", расположенная в 30-40 км от Варшавы, с начала этого года законсервирована и не используется по соображениям безопасности, а также в связи с высылкой польскими властями в марте этого года большой группы сотрудников посольства и отъездом членов семей сотрудников".

"Участок леса под базу отдыха посольства арендуется у польского государственного лесничества с 1980-х годов. Тогда же на этой территории за счет советской стороны было построено несколько зданий, которые мы рассматриваем как собственность Российской Федерации. Польская же сторона по не известным нам причинам отказывается регистрировать эти объекты в качестве собственности РФ", - подчеркнули в посольстве.

Расторжение договора

В марте текущего года лесничество, являющееся владельцем участка, уведомило посольство о расторжении договора аренды, который действует до декабря 2024 года. "В ответ посольство указало, что оснований для расторжения договора нет. Посольство вынужденно прекратило вносить арендную плату за участок с марта этого года в связи с тем, что польские власти, грубо нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года, неправомерно заморозили банковские счета посольства. По состоянию на настоящее время - до 2 марта 2023 года", - рассказали в диппредставительстве.

"Однако в договоре аренды не предусмотрено досрочное расторжение договора в случае задержки внесения арендной платы. Посольство не раз уведомляло лесничество о готовности погасить задолженность после разморозки наших счетов. Ранее лесничество заявляло о намерении обратиться в суд с иском о досрочном расторжении договора, однако посольству никаких судебных повесток не приходило, ни о каких судебных решениях по этому вопросу нам неизвестно", - добавили дипломаты РФ.

Состояние объекта

Ранее польские СМИ сообщали, что на базу отдыха неоднократно проникали посторонние лица. "Посольство в этой связи обращалось в МИД Польши и в полицию, но никакой реакции не последовало. Из-за действий лесничества и польских властей посольство с марта текущего года базу "Скубянка" не контролирует, там нет наших сотрудников, занятие базы некими польскими должностными лицами 2 ноября этого года происходило без уведомления посольства и без присутствия наших представителей", - подчеркивается в сообщении.

"В польских СМИ появляются утверждения о том, что якобы "русские оставили здания в разоренном состоянии". Это не соответствует действительности. У нас нет причин разорять нашу же собственность. Лесничество сменило замки на воротах участка, доступа на базу отдыха у сотрудников посольства нет, а кто и что творил на базе с марта этого года, мы не знаем и ответственность за это не несем", - заключили в посольстве РФ.