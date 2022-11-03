Сергей Лавров поздравил Ивицу Дачича с назначением на пост главы МИД Сербии

Глава МИД РФ также выразил надежду на "скорую личную встречу в Москве"

БЕЛГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил своего сербского коллегу Ивицу Дачича с назначением на пост министра иностранных дел Сербии и выразил готовность продолжать поддержку Сербии по вопросу Косова. Телеграмму Лаврова с поздравлением опубликовала в четверг пресс-служба сербского внешнеполитического ведомства.

"Дорогой Ивица, прими самые сердечные поздравления с назначением на пост первого заместителя председателя правительства, министра иностранных дел Республики Сербия. В нынешнее непростое время дипломатия приобретает особое значение. Убежден, что под твоим профессиональным руководством сербское внешнеполитическое ведомство справится со всеми вызовами и сложными задачами, связанными с отстаиванием законных прав и национальных интересов своей Родины на основе принципов международного права. Готовы к продолжению эффективного российско-сербского взаимодействия, в том числе в контексте защиты суверенитета и территориальной целостности Сербии, справедливого урегулирования проблемы Косово", - говорится в сообщении.

Сергей Лавров также выразил надежду на "скорую личную встречу в Москве".

Ранее, 26 октября, депутаты Народной скупщины (парламента) Сербии большинством голосов утвердили новый состав правительства республики. Возглавила правительство Сербии действующий премьер-министр Ана Брнабич. В состав кабинета вошли также три вице-премьера: первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич, вице-премьер и министр обороны Милош Вучевич, вице-премьер и министр финансов Синиша Мали.