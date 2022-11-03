Посол РФ: ключевые этапы согласования по открытию генконсульства России в Актау пройдены

Алексей Бородавкин заявил, что Каспийский регион становится все более важной площадкой для продолжения конструктивного взаимодействия между Россией и Казахстаном

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Основные этапы межгосударственного согласования по открытию генерального консульства России в казахстанском городе Актау пройдены. Об этом сообщил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, его слова приводит в четверг пресс-служба посольства.

"Процесс открытия генерального консульства России в Актау действительно выходит на финишную прямую. Стоит отметить, что такие вопросы быстро не решаются, поскольку они требуют осуществления определенных дипломатических, юридических и административных процедур. На данный момент ключевые этапы внутри- и межгосударственного согласований пройдены", - сказал дипломат.

По его словам, в посольстве рассчитывают, что "в обозримом будущем новое российское консульское учреждение в одном из ключевых портов Каспийского моря откроет свои двери".

Как отметил посол, Каспийский регион становится все более важной площадкой для продолжения конструктивного взаимодействия между Россией и Казахстаном. "Возвращаясь к целям открытия генконсульства, хотел бы напомнить, что в настоящее время Актау и находящийся поблизости Курык - одна из наиболее динамично растущих портовых агломераций на Каспии. Количество российских судозаходов туда, как ожидается, будет стабильно нарастать по мере развития транспортного коридора "Север - Юг". Кроме того, в свете увеличения на Каспии туристических обменов Актау привлекает все возрастающий поток россиян, которые выбирают его для отдыха", - пояснил Бородавкин.

Он напомнил, что уже в следующем году с астраханских верфей должен сойти круизный лайнер "Петр Великий", который начнет курсировать по круговому маршруту по Каспию с остановками в портах всех стран каспийской "пятерки", в том числе в Актау. Это тоже будет способствовать росту числа граждан РФ, посещающих этот приморский город-курорт. "Неудивительно поэтому, что для открытия четвертого российского генерального консульства в Казахстане был выбран именно Актау. С учетом перечисленных мной перспектив наращивания торговых и туристических связей между нашими странами на Каспии без него там просто не обойтись", - подчеркнул дипломат.

Генеральные консульства России действуют в трех городах Казахстана: Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске.