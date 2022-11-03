Швыдкой заявил, что России важно сохранять представительство в международных организациях

РФ может поделиться с миром своим опытом межнационального сотрудничества, отметил спецпредставитель президента

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия может поделиться с миром своим опытом межнационального сотрудничества, поэтому ей важно сохранять представительство на международных площадках, таких как Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Такое мнение в четверг выразил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"С международных площадок нельзя уходить. <...> У нас уникальный опыт межнационального сотрудничества, который мы можем предъявить миру. И предъявлять его необходимо", - сказал он на пленарном заседании III Всероссийского форума "Народы России", отметив, что в первую очередь речь идет о членстве РФ в ООН и ЮНЕСКО.

Россия сохраняет свое представительство на многих международных площадках, таких как Организация Договора о коллективной безопасности, БРИКС, организации системы ООН и других.

Комитет министров Совета Европы (СЕ) 25 февраля объявил о приостановке прав России в органах СЕ в связи с проведением специальной военной операции на Украине. 7 апреля Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека, после чего РФ досрочно вышла из совета, указав, что в современных условиях он "фактически монополизирован одной группой государств, использующих его в своих конъюнктурных целях". Несмотря на подачу Верховной радой Украины в 2022 году запроса о лишении России статуса государства - члена ЮНЕСКО, участие РФ в деятельности организации гарантировано ее членством в ООН.