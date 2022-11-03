Рогов: Украина отключила ЗАЭС от своей энергосистемы, чтобы оставить Энергодар без тепла

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", сейчас в городе подключают альтернативные источники подачи тепла, в том числе с помощью газа

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Украина полностью отключила подачу энергии по ЛЭП на Запорожскую АЭС, чтобы сорвать отопительный сезон в неподконтрольном ей Энергодаре. Об этом в четверг заявил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Все верно, [ЗАЭС от украинской энергосистемы] полностью отключена", - сказал он.

По словам Рогова, станция получает энергию от дизель-генераторов и обеспечивается необходимыми объемами электроэнергии. "Две линии ЛЭП целенаправленно отключены, чтобы Энергодар не был обеспечен теплоносителями. Так как режим [президента Украины Владимира] Зеленского понял, что теракт (на ЗАЭС, о предотвращении которого сообщил ранее Секретарь Совбеза России Николай Патрушев - прим. ТАСС) не состоялся и не состоится, тогда [на Украине] пошли по другому пути и просто отключили ЛЭП", - сказал он.

Как сообщил глава движения, работу отопительной системы Энергодара обеспечивает именно атомная станция. "Тепло продолжает поступать - это не быстрый процесс, так как расстояние от станции до жилых домов достаточно большое, а вода должна пройти все расстояние и по пути прогреться", - обратил внимание он.

Сейчас в Энергодаре подключают альтернативные источники подачи тепла, в том числе с помощью газа, проинформировал Рогов. "Делается все, чтобы город был обеспечен теплом и горячей водой. Люди без тепла не останутся", - уверяет он.

Ранее в четверг советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил, что Украина отключила две ЛЭП, по которым Запорожская АЭС получает электроэнергию, в результате два энергоблока перестали подавать тепло в дома Энергодара. В среду он проинформировал ТАСС, что пятый и шестой реакторы были переведены в режим, когда станция не генерирует энергию, но работает на теплоотдачу. Благодаря этому жители города Энергодара начали получать тепло от ЗАЭС.