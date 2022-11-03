3 ноября, 13:18,
обновлено 3 ноября, 13:32

Путин вручил Гурбангулы Бердымухамедову орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени

© ТАСС/ Ruptly

Согласно документу, награда присуждена Бердымухамедову за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между государствами

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг на встрече в Москве вручил председателю верхней палаты парламента Туркмении, экс-президенту этой страны Гурбангулы Бердымухамедову орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Российский лидер подчеркнул, что это очень высокая награда, и она полностью соответствует вкладу туркменского политика в развитие отношений стран.

Указ о награждении глава российского государства подписал в августе. Согласно документу, награда присуждена Бердымухамедову за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между государствами.

Сам туркменский политик отмечал, что воспринимает орден как высокую оценку и признание созидательности пути, совместно пройденного Ашхабадом и Москвой за многие годы.

Официальный визит Гурбангулы Бердымухамедова в РФ начался 1 ноября. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТуркменияРоссияБердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
© Информационное агентство ТАСС
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