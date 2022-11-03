Вице-президент ЮАР выразил признательность России за действия по минимизации угроз голода

В "Единой России" сообщили, что председатель партии Дмитрий Медведев провел переговоры с Дэвидом Мабузой

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности (СБ) РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в четверг провел переговоры с вице-президентом ЮАР Дэвидом Мабузой, на них в числе прочего обсуждалась ситуация на Украине и тема продовольственной безопасности, сообщили в ЕР.

"Медведев подробно разъяснил предпринимаемые Москвой шаги в этой сфере [обеспечения продбезопасности], включая неукоснительное соблюдение стамбульских пакетных договоренностей о вывозе украинского зерна и продвижение на мировые рынки российских продуктов питания и удобрений", - говорится в сообщении.

Также политик подтвердил готовность России в случае возникновения непредвиденных обстоятельств предоставить африканским партнерам часть имеющейся у нее сельхозпродукции безвозмездно. "В данном контексте Мабуза выразил глубокую признательность нашей стране за предпринимаемые шаги по минимизации спровоцированных угроз возникновения голода", - подчеркнули в ЕР.

Кроме того, председатель "Единой России" выразил признательность южноафриканскому руководству за взвешенную позицию по ситуации вокруг украинского кризиса. "Вице-президент ЮАР высказал полное понимание причин возникновения конфликта на Украине, подчеркнув, что Москва "имеет полное право на защиту своего суверенитета", - указано в сообщении.