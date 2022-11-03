Медведев в беседе с вице-президентом ЮАР указал на важность борьбы с неоколониализмом

Представители РФ и ЮАР также обменялись мнениями о взаимодействии в области торговли и инвестиций, образования и туризма

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на переговорах с вице-президентом ЮАР, зампредседателя партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) Дэвидом Мабузой в четверг подчеркнул, что важно совместно бороться с неоколониализмом в его современном виде.

"Глава "Единой России" подчеркнул важность активизации совместных усилий по противодействию современным практикам неоколониализма, в том числе путем создания соответствующего форума с активным использованием возможностей ведущих политических партий России и ЮАР", - сообщили в пресс-службе "Единой России".

Медведев также проинформировал своего визави, что власти Москвы приняли решение переименовать одну из столичных площадей в честь первого президента ЮАР Нельсона Манделы - с учетом его личного вклада в освобождение Африканского континента от колониализма. В свою очередь Мабуза поблагодарил Россию за последовательную поддержку африканских освободительных движений.

Кроме того, представители РФ и ЮАР обменялись мнениями о взаимодействии в области торговли и инвестиций, образования и туризма. "Что касается экономического сотрудничества, то наш торговый оборот увеличился за последнее время почти на 20%. Эту тенденцию надо закреплять", - привели в пресс-службе партии слова Медведева.