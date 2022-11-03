Замглавы МИД РФ обсудил с представителем Мальтийского ордена гуманитарное сотрудничество

В МИД РФ сообщили, что по итогам встречи выражена обоюдная готовность к продолжению диалога и контактов на разных уровнях

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил в четверг с представителем суверенного Мальтийского ордена (СМО) в РФ Аймоне ди Савойа Аостой вопросы международной повестки и двустороннее сотрудничество, в том числе возможность расширения географии гуманитарных акций. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обменялись поздравлениями по случаю 30-летия восстановления официальных отношений между Россией и СМО, которые основываются на многовековой истории и традиции. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня с упором на важность своевременной и постепенной адаптации двусторонних связей к новым геополитическим реалиям, связанным с переходом к многополярному миру", - информировали в дипведомстве.

Кроме того, как сообщили в МИД РФ, стороны обсудили "ряд аспектов дальнейшего сотрудничества России с орденом, в частности возможность расширения географии гуманитарных акций и осуществления совместных действий в регионах и на территориях, где требуется помощь в восстановлении основ нормальной жизни со всеми ее необходимыми социальными, культурными и духовными потребностями".

В МИД РФ также отметили, что по итогам встречи выражена обоюдная готовность к продолжению диалога и контактов на разных уровнях.