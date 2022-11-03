Замглавы МИД РФ обсудил с главой ЮНКТАД продвижение удобрений РФ на мировые рынки

В МИД РФ сообщили, что было "условлено о дальнейших контактах для координации усилий в интересах обеспечения глобальной продовольственной безопасности"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил в четверг по телефону с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан вопросы выполнения меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

"В ходе беседы обсуждены основные вопросы, связанные с выполнением меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Подчеркнута необходимость реализации ооновской стороной взятых на себя обязательств в рамках меморандума", - говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД РФ также информировали, что было "условлено о дальнейших контактах для координации усилий в интересах обеспечения глобальной продовольственной безопасности".