Путин: творческий подход кабмина позволяет держать курс на стабильное развитие

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рад, что в правительстве есть творческий подход, живой разговор, который позволяет выдерживать линию на стабильное развитие.

"Мне очень приятно, что мы находимся в постоянном диалоге по ключевым вопросам развития экономики. Такой живой, заинтересованный диалог, когда часто мне приходится слышать если не диаметрально противоположные подходы, то разные, в этом и заключается такой творческий подход, который позволяет нам выдерживать ту линию, благодаря которой у нас стабильно развиваются и государственные финансы, и экономика в целом", - сказал президент, подводя в четверг итоги совещания с членами правительства. Он выразил надежду, что в таком же режиме работа продолжится и дальше.