МИД РФ поприветствовал соглашение о прекращении боевых действий на севере Эфиопии

Его реализация должна поспособствовать окончательному урегулированию внутреннего конфликта в стране, отметили в ведомстве

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. МИД РФ приветствует соглашение между правительством Эфиопии и Народным фронтом освобождения Тыграя о прекращении огня, реализация которого должна поспособствовать окончательному урегулированию внутреннего конфликта в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Приветствуем подписание соглашения между правительством Эфиопии и Народным фронтом освобождения Тыграя о прекращении огня, состоявшееся 2 ноября в Претории. <...> Выражаем надежду, что реализация этой договоренности будет способствовать продвижению к прочному миру и окончательному урегулированию внутреннего конфликта в дружественной России Эфиопии", - сообщается на сайте МИД РФ.

В министерстве отметили последовательную работу высокого представителя председателя комиссии Африканского союза по Африканскому Рогу, экс-президента Нигерии Олусегуна Обасанджо и других посредников из стран Африки, оказавших содействие результативному завершению переговоров в ЮАР в соответствии с принципом "африканским проблемам - африканские решения".

В среду в Претории после девяти дней переговоров состоялась церемония подписания делегациями федерального правительства Эфиопии и повстанцев штата Тыграй соглашения о прекращении боевых действий. Соглашение, подтверждая суверенитет и территориальную целостность Эфиопии, также предусматривает упорядоченное и скоординированное разоружение сторон, восстановление правопорядка на севере Эфиопии, беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи, восстановление коммунальных и иных услуг, включая банковские и телекоммуникационные.

Мятеж в Тыграе

Повстанцы подняли в ноябре 2020 года в Тыграе мятеж, атаковав на территории штата базы федеральных сил. Вслед за этим они начали продвижение на юг страны с целью заблокировать эфиопскую столицу Аддис-Абебу, однако правительственным силам удалось остановить их наступление. Федеральные власти и руководство повстанцев обменялись 24 августа обвинениями в нарушении существовавших между ними с минувшей весны гуманитарного перемирия и прекращения огня. Бои вспыхнули на юге Тыграя и на севере соседнего штата Амхара. 1 сентября руководство повстанцев обвинило власти Эфиопии и соседней Эритреи в начале наступления на их позиции на северо-западе Тыграя, а 9 сентября - в наступлении на северо-востоке штата. Африканский союз предложил сторонам под своей эгидой переговоры, которые начались в ЮАР 25 октября. Сейчас они завершились достижением первого соглашения.