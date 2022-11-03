В МИД РФ заявили, что Вашингтон чуть ли не стремится к столкновению держав в киберсфере

И.о. директора департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов считает, что гарантии безопасности всех стран в информационной сфере - это тот вопрос, в котором США лучше подняться над политическими амбициями и настроиться на поиск компромиссов с государствами, прежде всего с Россией

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россию беспокоит отсутствие обратной связи от США по вопросам в области информационной безопасности, Соединенные Штаты чуть ли не стремятся к прямому столкновению великих держав в киберсфере. Об этом заявил и.о. директора департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов в интервью журналу Newsweek, опубликованном в четверг на сайте российского дипведомства.

"Главный риск - дальнейшее нагнетание напряженности и ее перерастание в полноценное межгосударственное противостояние, в том числе с использованием обычных средств ведения войны - вплоть до взаимного уничтожения. Эта перспектива реальна с учетом множества технических уязвимостей и правовых лакун в современном цифровом пространстве, которые позволяют проводить диверсии анонимно или "под чужим флагом", - сказал он, отвечая на вопрос о том, каковы риски срыва усилий по достижению соглашения по безопасности в киберсфере для России и США, а также для остального цифрового мира.

"Нас, разумеется, беспокоит отсутствие обратной связи между компетентными ведомствами. "Замороженные" по инициативе США каналы сотрудничества - фактор, усугубляющий и без того непростую международную обстановку. Складывается впечатление, что Вашингтон чуть ли не стремится к прямому столкновению великих держав в киберсфере", - добавил дипломат.

По его словам, опасности таятся в нарушении функционирования жизненно важных объектов инфраструктуры - госструктур, энергетического и промышленного секторов, транспортно-логистических цепочек. "Под киберударами находятся сотни медицинских учреждений по всему миру, под угрозой оказываются жизни граждан. Никто не хочет терять накопленные сбережения вследствие компьютерной атаки на банковские системы или уловок кибермошенников. Пока правительства не определят единые "правила игры" в цифровой среде, такого рода подрывная деятельность с применением ИКТ (информационно-коммуникационных технологий - прим. ТАСС) будет процветать", - пояснил он.

За совместные усилия

Люкманов подчеркнул, что специфика ИКТ не терпит разделительных линий. "Их характер трансграничен, а значит, обеспечить безопасность их использования можно лишь сообща - совместными усилиями мирового сообщества. Именно на продвижение деполитизированного, спокойного межгосударственного сотрудничества по всему комплексу МИБ (международной информационной безопасности - прим. ТАСС) направлен созданный Россией формат рабочей группы открытого состава ООН, - добавил он. - Правительствам всех стран нужно работать над согласованием взаимных юридически обязывающих договоренностей, мерами укрепления доверия на равноправной и подлинно демократичной основе".

"Ожидаем большей сговорчивости от американской стороны и в рамках переговоров по противодействию информационной преступности в специальном комитете ООН", - подчеркнул дипломат.

По его словам, гарантии безопасности всех государств в информационной сфере - это тот вопрос, в котором Соединенным Штатам лучше подняться над политическими амбициями и настроиться на поиск компромиссов с государствами, прежде всего с Россией.