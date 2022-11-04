Лавров продолжит программу своего рабочего визита в ОАЭ

Глава МИД РФ впервые примет участие в форуме по вопросам мира и безопасности "Сир Бани Яс", а также посетит Русскую школу в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 4 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжит в пятницу программу своего визита в ОАЭ.

Российская делегация во главе с Лавровым прибыла в Абу-Даби накануне вечером из Аммана. Сразу после прибытия в ОАЭ Лавров встретился с министром иностранных дел страны шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Как отметили на Смоленской площади, визит российского министра в Абу-Даби проходит в рамках последовательной работы РФ по продвижению многопланового и взаимовыгодного сотрудничества с ОАЭ. "Исходим из того, что стратегический характер нашего партнерства отвечает долгосрочным интересам Москвы и Абу-Даби, служит делу обеспечения мира, безопасности, региональной и глобальной стабильности", - указали в МИД РФ.

Плотный график

На пятницу у министра также запланирована насыщенная программа. Глава МИД РФ впервые примет участие в форуме по вопросам мира и безопасности "Сир Бани Яс". Мероприятие, как ожидается, пройдет в закрытом для прессы формате.

Как ожидается, в этом году форум соберет около 120 участников, среди которых будут главы внешнеполитических ведомств, действующие и бывшие высокопоставленные политики, лидеры мирового бизнеса и представители академических кругов.

Еще одним пунктом программы станет посещение министром открывшейся в сентябре 2022 года Русской школы в Абу-Даби, являющейся филиалом Областной гимназии им. Е.М.Примакова.

Партнерство РФ и ОАЭ

Москва и Абу-Даби поддерживают интенсивный политический диалог на всех уровнях, включая высший. В октябре президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Плотное взаимодействие поддерживается и внешнеполитическими ведомствами двух стран. Главы МИД РФ и ОАЭ в четверг встретились уже в четвертый раз за год.

Торгово-экономические отношения двух стран отличаются стремительным ростом, несмотря на многочисленные внешние вызовы.

Так, товарооборот между ОАЭ и Россией по итогам 2021 года увеличился на 64,5% по сравнению с 2020-м и составил более $5 млрд, что вывело Эмираты в лидеры среди торговых партнеров РФ в арабском мире. Тенденция к росту объемов торговли приобретает устойчивый характер: за первые семь месяцев 2022 года объем взаимной торговли приблизился к $3 млрд.

Немалый вклад в развитие экономических связей вносит российско-эмиратская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Прошлое заседание состоялось в 2021 году в Дубае. Как сообщили ранее в посольстве ОАЭ в Москве, его очередное заседание планируется в России в этом или в следующем году.

Кроме того, Россия и ЕАЭС рассматривают возможности для создания зоны свободной торговли (ЗСТ) с ОАЭ, что также стало бы важным подспорьем развитию экономических связей. Ранее стало известно, что органы ЕАЭС рассмотрят в ноябре 2022 года итоги работы совместной исследовательской группы по изучению целесообразности заключения соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и его государствами-членами и ОАЭ.

Москва и Абу-Даби также активно работают в рамках ОПЕК+ и выстраивают тесную координацию на данной площадке. Как отмечал ранее российский лидер, действия обеих стран направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках. Поэтому, по его словам, страны всегда реагируют на потребности рынка, стараются сделать это адекватно происходящим событиям.