Антонов: РФ выступает против стремления США к неоколониальному переделу мирового хозяйства

Посол РФ в США заявил, что Вашингтон выстраивает "схемы "кнута и ремня", когда столицы ставятся перед выбором между невыгодными для себя сделками и угрозой санкционного наказания"

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Россия выступает категорически против стремления США к неоколониальному переделу глобального хозяйства с целью сохранения доминирования Запада. Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов написал в своей статье, опубликованной в четверг на сайте американского журнала The National Interest.

"Россия выступает категорически против стремления США к неоколониальному переделу глобального хозяйства. Попыток унификации, введения финансового и технологического монополизма ради сохранения западного доминирования", - подчеркнул он.

По его словам, Вашингтон выстраивает "схемы "кнута и ремня", когда столицы ставятся перед выбором между невыгодными для себя сделками и угрозой санкционного наказания". "А, по сути, становятся рабами в экономическом, политическом, а подчас и культурно-социальном плане. Это путь в никуда", - отметил российский дипломат в статье.

Как подчеркнул Антонов, с тем, что подобный путь является тупиковым, "согласна большая часть мирового сообщества - государства Африки, Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока". "Усталость от давления Вашингтона, а также дефицит каналов для нормального взаимовыгодного сотрудничества становятся все более очевидными. Именно на равноправный диалог с партнерами ориентируется Российская Федерация", - добавил он.