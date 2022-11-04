4 ноября, 05:04,
обновлено 4 ноября, 05:12
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о гибели женщины из-за обстрела Макеевки со стороны ВСУ

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ночью ВСУ выпустили по Макеевке три снаряда калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Женщина погибла из-за обстрела Макеевки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооруженных сил Украины, также был ранен мужчина. Об этом в пятницу сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

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"Минувшей ночью украинские боевики нанесли удар по многоквартирному дому в Центрально-Городском районе Макеевки. В результате обстрела погибла женщина и ранен мужчина", - говорится в сообщении.

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ночью ВСУ выпустили по Макеевке три снаряда калибра 155 мм. 

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