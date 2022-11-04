Врио главы ДНР назвал Донецкий край символом сплоченности многонациональной России

По словам Дениса Пушилина, единство проявляется в том, что жители всех регионов участвуют в специальной военной операции и помогают восстанавливать территории

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в пятницу поздравил граждан с Днем народного единства и отметил, что Донецкий край стал символом сплоченности многонациональной России.

"Донецкий край стал символом сплоченности многонациональной России. Жители всех регионов России не только участвуют в освободительной операции - они помогают восстанавливать Республики Донбасса, и в этом тоже проявляется единство", - написал он в своем Telegram-канале.

Также Пушилин поздравил жителей с Днем народного единства. "Дорогие земляки, соотечественники! Поздравляю вас с Днем народного единства!" - сказал он.

4 ноября в России ежегодно с 2005 года отмечается День народного единства. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году. Официальный статус дня воинской славы он получил после принятия 29 декабря 2004 года поправок в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Является нерабочим днем.