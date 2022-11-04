Ярошенко: экстрадиция россиян из Европы по запросу США носит непрозрачный характер

Член Общественной палаты назвал основной своей задачей возвращение на родину россиян, которых преследуют на Западе

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Процесс экстрадиции по запросу США граждан РФ, задержанных в третьих странах, прежде всего в Европе, носит непрозрачный характер, заявил в пятницу ТАСС член Общественной палаты (ОП) РФ Константин Ярошенко. Большинство фактов преследования россиян является политически мотивированными, считает он.

На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин ввел Ярошенко в состав ОП РФ. В беседе с ТАСС новый член палаты назвал основной своей задачей возвращение на родину россиян, которых преследуют на Западе.

"Самое сложное, с чем сталкиваются наши граждане, которые становятся жертвами американских спецслужб, - это невозможность быстро донести информацию [о своем задержании] до российских властей, оперативно получить юридическую помощь. Если россиян задерживают по запросам США, то, конечно, все европейские страны выполняют инструкции американцев. Сам процесс экстрадиции непрозрачный, там есть все политические подоплеки в отношении граждан РФ", - сказал собеседник агентства.

США проводит настоящую охоту на граждан РФ, отметил Ярошенко, все законные требования российских правозащитников попросту игнорируются. "Каждый раз нужно искать независимых адвокатов, которые не побоятся защищать в полной мере граждан РФ", - добавил член ОП РФ.

МИД РФ сообщил 27 апреля об обмене Ярошенко на гражданина США Тревора Рида. Россиянина арестовали 28 мая 2010 года в Либерии. Сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили летчика в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Позднее его незаконно вывезли в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам лишения свободы. Ярошенко полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным.