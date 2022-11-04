В ДНР подтвердили факт обстрела Макеевки из РСЗО HIMARS

В Донецке также проинформировали, что повреждения получили жилые дома, городская центральная библиотека им. Горького и кинотеатр им. Кирова

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Обстрел жилого дома в Центрально-городском районе Макеевке в ДНР велся из РСЗО HIMARS. Это подтвердили в пятницу в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Краматорска, с применением американской РСЗО M142 HIMARS", - говорится в сообщении в Telegram-канале. В представительстве уточнили, что это зона ответственности 81-й отдельной аэромобильной бригады ВС Украины.

В Донецке также проинформировали, что повреждения получили жилые дома, городская центральная библиотека им. Горького и кинотеатр им. Кирова.

Ранее в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что из-за обстрела Макеевки погибла женщина и был ранен мужчина.