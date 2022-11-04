Лавров и спецпосланник генсека ООН по Сирии обсудили работу Конституционного комитета

В МИД РФ сообщили, что стороны подчеркнули важность активизации международных усилий в целях реализации проектов раннего восстановления объектов базовой инфраструктуры Сирии

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили в пятницу ситуацию в арабской республике и работу сирийского Конституционного комитета. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи на полях форума по вопросам мира и безопасности "Сир-Бани-Яс" в Абу-Даби.

"В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация в Сирийской Арабской Республике и вокруг нее с акцентом на задачи комплексного урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН. При этом особое внимание было уделено проблематике работы межсирийского Конституционного комитета", - сообщили в министерстве.

Лавров и Педерсен также подчеркнули важность активизации международных усилий в целях реализации проектов раннего восстановления объектов базовой инфраструктуры Сирии в соответствии с положениями резолюции 2642 СБ ООН.