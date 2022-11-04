Путин заявил, что важен не только уровень жизни, но и потенциал стран

Президент РФ поставил в пример небольшим европейским странам Индию

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России в пятницу обратил внимание на важность не только уровня жизни, но и потенциала стран, поставив в пример небольшим европейским странам Индию.

"Есть одно обстоятельство, обойти которое никому не удастся. Это обстоятельство называется "потенциал". Да, вот эти высокие технологии, образование, это очень важно и для сегодняшнего дня, и для будущего, и качество человеческого капитала очень важно, но это все дело наживное, как у нас в народе говорят. Посмотрим на Индию - талантливый очень народ, целеустремленный, с таким драйвом внутреннего развития, он, конечно, добьется выдающихся результатов. Индия добьется выдающихся результатов в своем развитии, сомнений никаких нет - и полтора почти миллиарда человек, вот это потенциал", - сказал Путин.

Для сравнения он напомнил, что население Португалии сегодня составляет 10 млн человек, а в самой крупной стране Европы, ФРГ, проживает 84 млн человек.

"И 10 миллионов - тоже можно хорошо жить! Или 80 [миллионов] - можно хорошо жить, можно достичь высокого качества жизни. Но это другой потенциал и другое значение - в современном мире и в будущем", - добавил глава государства.