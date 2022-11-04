Сальдо заявил, что Херсонская область отстаивает свое право быть в составе России

По словам врио губернатора региона, жители сделали окончательный выбор в пользу единства с РФ

ХЕРСОН, 4 ноября. /ТАСС/. Херсонская область сейчас с оружием в руках отстаивает свое право быть в составе России. Об этом в своем Telegram-канале в пятницу сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Вся история Причерноморского края, начиная с тех времен, когда он был включен в состав Российской империи, благодаря деяниям князя Потемкина и указам императрицы Екатерины - это бурная история. И снова мы вынуждены [с оружием в руках] отстаивать свое историческое право вернуться в состав РФ", - подчеркнул Сальдо.

Врио губернатора области добавил, что жители региона сделали окончательный выбор в пользу единства с Россией. "Мы уже празднуем День народного единства - единства народа, большой семьи, частичкой которого мы являемся: Херсонская область и херсонцы", - сообщил он.

В День народного единства Сальдо принял участие в возложении цветов к мемориалу Великой Отечественной войны.

С 23 по 27 сентября включительно в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Церемония подписания договоров о принятии регионов в состав РФ состоялась 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.