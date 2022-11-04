Путин считает, что статус европейских столиц как "центров мироздания" уже в прошлом

Президент призвал "смотреть на контекст исторических событий", обратив внимание на значительный потенциал других стран

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече в пятницу с историками и представителями традиционных религий России отметил "европоцентричность" преподавания истории в стране. Глава государства связал это в том числе с тем, что европейские столицы еще совсем недавно были "центрами мироздания", и добавил, что это теперь "уже в прошлом".

"Конечно, история России - это часть мировой истории. <...> То, что курсы истории у нас, в том числе [наряду с другими странами], были европоцентричными, тоже здесь ничего необычного нет. Во-первых, потому что европейские столицы совсем недавно были центрами мироздания. Но это в прошлом, уже в прошлом", - сказал президент.

Для сравнения он привел статистику, по которой, например, в Великобритании, в прошлом мощной колониальной державе, сегодня проживает 67 млн человек, а в одном только индийском штате - 241 млн человек. "Скажем, Португалия, ее колония - Бразилия - самая большая была. В Португалии сегодня 10 млн человек, а в Бразилии - 200 [млн]", - констатировал Путин.

Глава государства призвал "смотреть на контекст исторических событий", обратив внимание на значительный потенциал других стран, например, Индии. В то же время президент РФ назвал европейские культуры великими, отметив, что Россия в значительной степени - их часть, являясь при этом уникальной цивилизацией со своим культурным своеобразием.

"Вот европейская цивилизация, <...> частью которой мы, безусловно, являемся, эти страны, которые некогда были великими супердержавами, они превратились в средние или малые страны. Это не значит, что они плохие или какие-то второстепенные, совсем нет. Кроме великой культуры и истории у них есть высокие технологии, прекрасный человеческий капитал с хорошим образованием, это все имеет очень большое значение", - сказал президент.