Антонов заявил о продолжении сокращения числа сотрудников консульских учреждений РФ в США

Посол России в Соединенных Штатах рассказал, что командировки сотрудников заканчиваются, а американская сторона не дает новых виз

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 5 ноября. /ТАСС/. Персонал российских консульских учреждений в Соединенных Штатах продолжит сокращаться в связи с тем, что командировки сотрудников заканчиваются, а американская сторона не дает новых виз. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, беседуя в пятницу с журналистами в Сан-Франциско в ходе рабочей поездки в штат Калифорния.

Его спросили, ожидается ли дальнейшее сокращение числа сотрудников консульских учреждений России в США. "Да. Объективно. Потому что люди уезжают, заканчиваются командировки, а виз нам не дают. Американцы соглашаются на приезд сюда наших сотрудников в случае получения соответствующей визы для себя. У нас в свое время была установлена цифра, что американское посольство в Москве и мы, двусторонние представительства, то есть это Хьюстон и Нью-Йорк, имеют право заполнить 455 человек. Но американцы этого не делают и не хотят. Почему? Ответ очень простой. Они прекрасно жили, когда тысячи сотрудников местного персонала работали на интересы США. Им не нужно было такое количество", - ответил руководитель диппредставительства РФ.

Он пояснил, что МИД РФ при отправке сотрудников в командировку исходит из других требований в области безопасности, других условий. "Вот они (американская сторона - прим. ТАСС) ввели принцип - через три года каждый [дипломат] должен уехать. Но это их система. У нас система другая, у нас [сроки командировок составляют] четыре-пять лет, и так работает кадровый департамент [МИД]", - пояснил Антонов.

Россия, продолжил он, выполняет требования американской стороны. "Но нам это очень трудно организовать. И еще одно: они не хотят увеличивать сегодня свой штат, говоря о том, что, может, русские дрогнут и, может, все-таки разрешат нанимать местный персонал", - подчеркнул посол. Но в таком случае, указал он, российская сторона не получит от США необходимое количество виз. "Они просто так не дают нам ни одной визы. Наше предложение заключается в том, чтобы определить в посольстве какие-то категории сотрудников, которые должны быть освобождены от взаимных увязок, к примеру врачи. Раньше была проблема учителей, ее, слава Богу, решили. Но у нас пока не получается решить эти [проблемы]. И одна из этих причин в том, что нет диалога", - подчеркнул Антонов.

Восстановление генконсульства

Антонова спросили о перспективах восстановления генконсульства в Сан-Франциско. "Вы же знаете, что американцы говорят: Never say never ("Никогда не говори никогда"). Но это все шутка, потому что сегодня американцы не хотят с нами разговаривать вообще - ни о возвращении нашей дипсобственности <...>. Настолько русофобская позиция, что я не могу вам сказать, какова даже перспектива. И я вам отвечу фразой из Некрасова: "Жаль только - жить в эту пору прекрасную уж не придется - ни мне, ни тебе", - ответил руководитель российского диппредставительства.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что с 2016 по 2018 год по-прежнему шесть объектов, защищенных статусом дипломатической недвижимости, находятся в незаконном владении американской стороны без права доступа туда российских дипломатов.

В 2017 году власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне (оба в госсобственности) и его отделение в Нью-Йорке (арендуемое помещение). Россия расценила захват дипломатической собственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты. В 2018 году Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность).