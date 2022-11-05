Антонов заявил, что РФ и США надо применить в нынешней ситуации уроки Карибского кризиса

Российский посол отметил, что Москва готова к открытому разговору о стабилизации отношений двух стран

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 5 ноября. /ТАСС/. России и Соединенным Штатам необходимо применить уроки Карибского кризиса для урегулирования нынешних острейших разногласий в двусторонних и международных отношениях, в том числе рассмотреть возможность выработки в этих целях каких-то новых схем. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, беседуя в пятницу с журналистами в Сан-Франциско в ходе рабочей поездки в штат Калифорния.

Отвечая на вопрос ТАСС, он сообщил, что Соединенные Штаты не передавали России конкретные предложения относительно возможности организации в ближайшей перспективе встречи президентов двух стран для обсуждения ситуации вокруг Украины и других ключевых пунктов повестки дня. "А потом, честно говоря, надо <...> очень внимательно посмотреть на итоги Карибского кризиса. Как тогда удалось двум странам решить проблему. Может быть, настало время взглянуть на историю и попытаться использовать уроки Карибского кризиса?" - заявил дипломат.

Как пояснил Антонов, он имеет в виду, "как решалась проблема". "Мы стояли тогда на грани ядерного конфликта. И тем не менее два государства нашли в себе силы, чтобы сделать шаг назад или шаг навстречу [друг другу] в решении этой проблемы. И это же получилось!" - подчеркнул посол.

"<...> Ситуация, разумеется, изменилась, нельзя говорить однозначно, что все так же, как было 60 лет тому назад. Ну, наверное, надо искать новые схемы. Мы, по крайней мере, к открытому разговору как минимум о стабилизации российско-американских отношений готовы", - отметил Антонов.