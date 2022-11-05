Антонов: Россия готова конструктивно подходить к обнулению с США взаимных ограничений

Посол РФ в Соединенных Штатах уточнил, что Вашингтон вводит санкции, от которых сам страдает

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 5 ноября. /ТАСС/. Россия готова конструктивно подходить к вопросу обнуления всех ограничений с США, не только визовых. Об этом сообщил в пятницу посол России в США Анатолий Антонов, отвечая в беседе с журналистами на вопрос ТАСС о том, сохраняется ли предложение Москвы Вашингтону об обнулении ограничений на работу дипмиссий.

"Конечно. Мы готовы очень конструктивно подойти к вопросу об обнулении всех ограничений. Но надо же начинать глобально смотреть. Я говорю - всех ограничений. Это не значит, что только по визам. Вы посмотрите, сколько санкций ввели в отношении России. <...> Невозможно в голове их [все] держать - тысячи санкций!" - сказал он.

"Более того, они вводят санкции, от которых сами страдают. Потом приходят в МИД и говорят: "Слушайте, снимите вот это ограничение <...>". Мы говорим: "Как же так, а что в отношении наших дипломатов в Вашингтоне?" [А они отвечают, что] это потом", - добавил Антонов. Он отвечал на вопросы журналистов в Сан-Франциско в ходе рабочей поездки в штат Калифорния.