МИД: Россия продолжит поднимать проблему сноса советских памятников в Европе

Заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев пояснил, что Москва будет добиваться рассмотрения ситуации не только в ООН, но и в ОБСЕ

ООН, 5 ноября. /ТАСС/. Россия продолжит затрагивать в международных организациях проблему сноса памятников советским воинам-освободителям в странах Европы. Об этом заявил в пятницу журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

"Естественно, снос памятников воинам-освободителям мы воспринимаем как очень крупную проблему и будем продолжать поднимать ее на международной арене, - сказал он. - Эту тему мы поднимаем не только в ООН, но и в ОБСЕ".